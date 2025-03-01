شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن الأحد أول أيام شهر رمضان.. وتونس تبدأ الصيام السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فى المغرب، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ستكون يوم الأحد 2 مارس 2025.

وذكر بلاغ للوزارة، أنها “راقبت هلال شهر رمضان لعام 1446هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 28 فبراير 2025 م، واتصلت بنظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤية الهلال”.

يأتي هذا فيما أعلنت رسميا وحتى الآن 26 دولة موعد صيام أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446 هـ 2025 م.

كما أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو الأول من شهر رمضان 1446 هـ الموافق لـ1 مارس 2025 وذلك بعد انتهاء عمليات رصد الهلال من قبل لجان الرصد الخمس بالجمهورية التونسية مع غروب شمس اليوم الجمعة.

وأعلنت كل من مصر والسعودية وقطر وعمان والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر وأستراليا وتركيا وإندونيسيا وفرنسا أن السبت هو غرة شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال وتوافقه مع الحسابات الفلكية.

وأعلنت 9 دول هى: المغرب وبروناي وماليزيا والفلبين واليابان وإيران وسنغافورة، وتايلاند، وكمبوديا أن الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

أما العراق، فقد شهدت انقساما في رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن ديوان الوقف السني ثبوت رؤية هلال رمضان 2025 ليكون يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلن مكتب المرجع الأعلى لشيعة العراق أن الأحد هو أول أيام الشهر الفضيل، لعدم ثبوت رؤية الهلال.