شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى: بوسع أوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وعلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس بعد طرد ترامب الرئيس الأوكرانى من البيت الأبيض"إن بوسع أوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وعلى أوروبا، وهو ما كررته أيضا وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التى قالت إن أوكرانيا ليست وحدها، وإن الأوروبيين يقفون متحدين إلى جانبها.

وكذلك، قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الفائز فى الانتخابات الألمانية فريدريش ميرتس إنه "يجب ألا نخلط بين المعتدى والضحية فى الحرب"، مؤكدا أن ألمانيا تقف مع أوكرانيا "فى السراء والضراء".

قال الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى بعد مغادرته البيت الأبيض بعد مشادة كلامية مع ترامب أدت لطرد زيلينسكى من البيت الأبيض "شكرا أمريكا على دعمك وشكرا على هذه الزيارة وشكرا لترمب والكونجرس والشعب الأمريكى".

قالت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسئولين فى البيت الأبيض إن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى لم يغادر البيت الأبيض لأنه أراد ذلك بل لأن ترامب طرده.

أكدت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكى مارك روبيو ووالتز أبلغا الأوكرانيين أن على زيلينسكى مغادرة البيت الأبيض.

ووبخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى قائلا" أنت لست فى موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".

أكد ترامب لزيلينسكى "تصريحاتك تفتقر بشدة إلى الاحترام وما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة "، مشيرا "عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب".

ضاف ترامب لزيلينسكى "جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

أضاف ترامب لزيلنسكي" بلادك فى ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب" مؤكدا "عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار".

أكد ترامب لزيلينسكى " ليست لديك أى أوراق للعب بها بدون دعمنا".

أضاف ترامب لزيلينسكى " يمكنك العودة للبيت الأبيض مجددا عندما تكون مستعدا للسلام، مؤكدا " أنت أظهرت عدم احترام لأمريكا، وأنت غير مستعد للسلام".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المؤتمر الصحفى بين ترامب وزيلينسكى تم إلغائه بعد مشادة كلامية بينهم فى المكتب البيضاوى.