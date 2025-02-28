شكرا لقرائتكم خبر عن السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام: على زيلينسكى أن يتغير أو يغادر منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام بعد طرد ترامب للرئيس الأوكرانى من البيت الأبيض، إنه فى حال عدم اعتذار زيلينسكى فعلى أوكرانيا إرسال شخص آخر أو تحمل العواقب.

أكد جراهاك "لا أدرى ما إذا كان من الممكن التعامل مع زيلنسكي مرة أخرى، مشيرا إلى أنه على زيلينسكى أن يعتذر عما حدث".

أضاف جراهام " زيلنسكي قام بتهميش نفسه بما فعله اليوم، مؤكدا " أكدت لزيلنسكي أنه لا ينبغي أن يدخل في جدال مع الرئيس ترامب".

أكد جراهام "لم يكن هناك سبيل لتوقيع اتفاق المعادن بعد الطريقة التي عومل بها ترامب، مشيرا إلى أن ترامب كان متحمسا للغاية لتوقيع اتفاق المعادن لكن زيلينسكي كان يجادله".

أكد جراهام "على زيلنسكي أن يتغير أو يغادر منصبه، مشيرا إلى أن ما جرى في البيت الأبيض كان كارثة حقيقية".