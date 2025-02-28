شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة كلامية في البيت الأبيض.. ترامب يوبخ زيلينسكي على الهواء: يجب أن تشكرنا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنسكى قائلا" يمكنك العودة للبيت الأبيض مجددا عندما تكون مستعدا للسلام".

وقال ترامب لزيلينسكى" أنت أظهرت عدم احترام لأمريك، وأنت غير مستعد للسلام".



ترامب يوبخ زيلينسكي على الهواء يجب أن تشكرنا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

أضاف ترامب لزيلنسكي" بلادك فى ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب" مؤكدا "عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار".

أكد ترامب لزيلينسكى " ليست لديك أى أوراق للعب بها بدون دعمنا".

وخلال اللقاء المحتدم للرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واجه الرئيس الأوكرانى سؤالا "عدوانيا" بشكل غير متوقع، من أحد الصحفيين الأمريكيين.

السؤال جاء من أحد الصحفيين الأمريكيين، خلال فترة الأسئلة، حيث هاجم زيليسنكى بسبب "عدم ارتدائه بدلة رسمية" خلال حضوره للبيت الأبيض.