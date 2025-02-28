شكرا لقرائتكم خبر عن عبر قناة الناس.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، الأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال مفتي الديار المصرية، خلال قناة الناس: "يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمناسبة شهر رمضان، وكذلك إلي جموع الأمتين العربية والإسلامية وإلى الشعب المصري خاصة بخالص التهاني والتبريكات".

وتابع: "أسال الله ان يعيد هذه الأيام فى سلم وسلام وأمن وامان في ديننا وأوطاننا وهو ولي ذلك".