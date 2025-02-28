شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون عن مشادة ترامب وزيلينسكى: كنا على حق عندما دعمنا أوكرانيا منذ البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تعليقا على مشادة ترامب وزيلينسكى " كنا على حق عندما دعمنا أوكرانيا منذ البداية".

ووبخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنسكى قائلا" أنت لست فى موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".

أكد ترامب لزيلينسكى "تصريحاتك تفتقر بشدة إلى الاحترام وما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة "، مشيرا "عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب".

ضاف ترامب لزيلينسكى "جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

أضاف ترامب لزيلنسكي" بلادك فى ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب" مؤكدا "عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار".

أكد ترامب لزيلينسكى " ليست لديك أى أوراق للعب بها بدون دعمنا".

أضاف ترامب لزيلينسكى " يمكنك العودة للبيت الأبيض مجددا عندما تكون مستعدا للسلام، مؤكدا " أنت أظهرت عدم احترام لأمريكا، وأنت غير مستعد للسلام".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المؤتمر الصحفى بين ترامب وزيلينسكى تم إلغائه بعد مشادة كلامية بينهم فى المكتب البيضاوى.