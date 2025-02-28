شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى بين ترامب وزيلينسكى بعد مشادة كلامية بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أمريكية إن المؤتمر الصحفى بين دونالد ترامب وزيلينسكى تم إلغائه بعد مشادة كلامية بينهما فى المكتب البيضاوى.

وغادر الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى البيت الأبيض مبكرا بعد مشادة كلامية مع ترامب في المكتب البيضاوى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ووبخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنسكى قائلا" أنت لست فى موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".

أكد ترامب لزيلينسكى "تصريحاتك تفتقر بشدة إلى الاحترام وما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة "، مشيرا "عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب".

أضاف ترامب لزيلينسكى "جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

أضاف ترامب لزيلنسكي" بلادك فى ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب" مؤكدا "عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار".

أكد ترامب لزيلينسكى " ليست لديك أى أوراق للعب بها بدون دعمنا".

أضاف ترامب لزيلينسكى " يمكنك العودة للبيت الأبيض مجددا عندما تكون مستعدا للسلام، مؤكدا " أنت أظهرت عدم احترام لأمريكا، وأنت غير مستعد للسلام".

بدروه أكد نائب الرئيس الأمريكي للرئيس الأوكرانى " لديكم مشكلة في عدد الجنود وعليكم أن تكونوا ممتنين للرئيس ترامب لرغبته في إنهاء الصراع".

بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكى دى فانس إنه "من قلة الاحترام أن يأتي الرئيس الاوكرانى فلوديمير زيلينسكى إلى البيت الأبيض ويجادل أمام وسائل الإعلام الأمريكية".

أكد نائب الرئيس الأمريكى للرئيس الأوكرانى " لديكم مشكلة فى عدد الجنود وعليكم أن تكونوا ممتنين للرئيس ترامب لرغبته في إنهاء الصراع".