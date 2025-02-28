شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صحفى أمريكى يحرج زيلينسكى: لماذا لا ترتدى بدلة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اللقاء المحتدم للرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واجه الرئيس الأوكرانى سؤالا "عدوانيا" بشكل غير متوقع، من أحد الصحفيين الأمريكيين.

السؤال جاء من أحد الصحفيين الأمريكيين، خلال فترة الأسئلة، حيث هاجم زيليسنكى بسبب "عدم ارتدائه بدلة رسمية" خلال حضوره للبيت الأبيض.

وقال الصحفي: "الرئيس زيلينسكي، لماذا لا ترتدى بدلة رسمية؟ ألا تمتلك واحدة؟ الشعب الأميركى يجد مشكلة بعدم ارتدائك بدلة رسمية خلال تواجدك فى أهم الأماكن الرسمية فى الولايات المتحدة".

ورد زيلينسكي: "هل لديك مشكلة فى ذلك؟ سأبقى أرتدى هذا الزى (المدني) حتى انتهاء الحرب".

وأضاف ساخرا: "ربما لاحقا سأرتدى بدلة مثل التى ترتديها أنت، ربما أفضل من التى ترتديها، وربما واحدة أقل تكلفة".

ورد الصحفى: "هذا سيكون أفضل".

وبعدها بفترة، قال ترامب إنه يحب زى زيلينسكى، برغم سؤال الصحفى، ليقول زيلينسكى: "أريد الرد على الأسئلة الجادة فقط".

وشهد المكتب البيضاوى فى البيت الأبيض، الجمعة، مواجهة كلامية "قوية" بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.

وكان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تصبح لهجتهما قوية تجاه بعضهما البعض، حيث قال ترامب لزيلينسكي: "أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سنبتعد".