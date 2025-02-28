شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لزيلينسكى: يمكنك العودة للبيت الأبيض مجددا عندما تكون مستعدا للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنسكى قائلا" يمكنك العودة للبيت الأبيض مجددا عندما تكون مستعدا للسلام".

أكد ترامب لزيلينسكى" أنت أظهرت عدم احترام لأمريك، وأنت غير مستعد للسلام".

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

أضاف ترامب لزيلنسكي" بلادك فى ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب" مؤكدا "عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار".

أكد ترامب لزيلينسكى " ليست لديك أى أوراق للعب بها بدون دعمنا".