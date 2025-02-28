شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترامب: من قلة الاحترام أن يأتى زيلينسكى إلينا ويجادل أمام وسائل إعلامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب الرئيس الأمريكى دى فانس إنه "من قلة الاحترام أن يأتي الرئيس الاوكرانى فلوديمير زيلينسكى إلى البيت الأبيض ويجادل أمام وسائل الإعلام الأمريكية".

أكد نائب الرئيس الأمريكى للرئيس الأوكرانى " لديكم مشكلة فى عدد الجنود وعليكم أن تكونوا ممتنين للرئيس ترامب لرغبته في إنهاء الصراع".

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

أضاف ترامب لزيلنسكي" بلادك فى ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب" مؤكدا "عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار".

أكد ترامب لزيلينسكى " ليست لديك أي أوراق للعب بها بدون دعمنا".

بدروه أكد نائب الرئيس الأمريكي للرئيس الأوكرانى " لديكم مشكلة في عدد الجنود وعليكم أن تكونوا ممتنين للرئيس ترامب لرغبته في إنهاء الصراع".