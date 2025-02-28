شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة على الهواء.. ترامب لزيلينسكى: ليست لديك أى أوراق للعب بها بدون دعمنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

أضاف ترامب لزيلنسكي" بلادك فى ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب" مؤكدا "عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار".

أكد ترامب لزيلينسكى " ليست لديك أي أوراق للعب بها بدون دعمنا".

بدروه أكد نائب الرئيس الأمريكي للرئيس الأوكرانى " لديكم مشكلة في عدد الجنود وعليكم أن تكونوا ممتنين للرئيس ترامب لرغبته في إنهاء الصراع".

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