شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل المخابز البلدى فى الجيزة خلال شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المعظم، لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات احتكارية وذلك بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جاءت خلال اطلاعه على استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المعظم، ومتابعة موقف منظومات الخبز والتموين وأرصدة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تحديد مواعيد عمل المخابز بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وتم السماح لـ(113) مخبز لبدء العمل من الساعة السابعة صباحًا لتوفير احتياجات الخبز للأخوة المسيحيين، والسماح لعدد من المخابز للعمل حتى الساعة التاسعة مساءً، بالإضافة إلى إرجاء غلق أية مخابز خلال شهر رمضان المعظم لخدمة المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن مديرية التموين بالجيزة ضخت سلعًا تموينية لمنافذ الصرف وفقوا للمستهدف صرفه خلال شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية لدي التجار التموينين ومنافذ مشروع جمعيتى والبالغ عددهم 2240 منفذا.

ورفعت المديرية درجة التشغيل بمخازن الشركة المصرية الى الدرجة القصوى لمواجهة زيادة الطلب من المنافذ التموينية على صرف الاستعاضات من مخازن الشركة المصرية.

وفي مجال الرقابة والتفتيش على الأنشطة التموينية والتجارية، تم وضع خطة عمل للرقابة والتفتيش على الأنشطة التموينية والتجارية ومعارض أهلا رمضان من خلال (25) حملة تموينية مكبرة تعمل بشكل يومى لرصد أى مخالفات تموينية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقى شكاوى المواطنين ورصد ومتابعة منظومات الخبز والتموين ورصد وجود أى نقص بأرصدة القمح والدقيق والسلع التموينية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز.