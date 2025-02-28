شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الجمعة، 28 فبراير 2025 08:08 م

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن يكون شهر رحمة وسلام على مصر والعالم أجمع.. رمضان كريم"

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