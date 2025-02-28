شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوبخ رئيس أوكرانيا: تصريحاتك تفتقر للاحترام (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنسكى قائلا" أنت لست في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".

أكد ترامب لزيلينسكى "تصريحاتك تفتقر بشدة إلى الاحترام وما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة "، مشيرا "عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب".

أضاف ترامب لزيلينسكى "جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

_