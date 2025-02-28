- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالجمعة، 28 فبراير 2025 07:38 م
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وكتب الرئيس السيسى، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أبناء الشعب المصري العظيم، في هذه الأيام المباركة، يسرني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الرحمة والمغفرة والبركة، داعياً الله العلي العظيم أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل جميعًا بالخير واليمن والبركات، ويحقق لشعبنا الكريم السلام والرخاء".
وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غدا السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز