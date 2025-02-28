شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتب الرئيس السيسى، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أبناء الشعب المصري العظيم، في هذه الأيام المباركة، يسرني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الرحمة والمغفرة والبركة، داعياً الله العلي العظيم أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل جميعًا بالخير واليمن والبركات، ويحقق لشعبنا الكريم السلام والرخاء".