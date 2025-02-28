شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك فى احتفالية رؤية هلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في احتفالية رؤية هلال شهر رمضان، والتي أُقيمت بحضور عدد من الشخصيات الدينية والرسمية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن خالص تهانيه القلبية للشعب المصري بمناسبة حلول الشهر الكريم، مؤكدًا على أهمية التعايش بالمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

واختتم: نهنئ جميع المصريين بحلول شهر رمضان المبارك، ونصلي أن يكون وقتًا مباركًا يمتلئ بالسلام والمحبة، وأن تنعم بلادنا بالخير لجميع أبنائها.