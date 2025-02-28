شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوزع 22 كرسى متحرك كهربائى على ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

وزع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتوزيع 22 كرسيًا كهربيًا متحركًا على عدد من ذوى الهمم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية فى اطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على تلبية كافة احتياجات ذوى القدرات الخاصة ، وتوفير كافة أوجه الدعم لهم ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة ، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى .

وثمن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات .



شهد الحفل سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

