شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفال استطلاع هلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبًا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم عقب صلاة مغرب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 الموافق 29 شعبان 1446 هجريًا بقاعة المؤتمرات الكبرى للأزهر الشريف بمدينة نصر.



شهد الحفل الدكتور اسامة الأزهرى وزير الأوقاف نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء، والمحافظين، ورجال السلك القضائى، والدبلوماسى، ورجال الدولة، و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.