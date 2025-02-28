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شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة من مفاوضات غزة بالقاهرة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، جولة جديدة من مفاوضات غزة بالقاهرة.. تمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار على رأس الملفات.. الاحتلال يعترف «إخفاقات 7 أكتوبر».. وقصف إسرائيلى يستهدف خان يونس وشهيد بـ «رفح»، وصندوق النقد يدرج مصر باجتماع 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار.. مصدر حكومى: صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر بعد أيام قليلة من الموافقة عليها..
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