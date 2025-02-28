شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ منتسبى المجتمع الأكاديمى بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، وكافة العاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بأن يُعيد الله هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يكون شهرًا تتجسد فيه قيم التعاون والعطاء، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح في مسيرة الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية في مصر.