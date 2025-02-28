شكرا لقرائتكم خبر عن شهر الصوم.. موعد أذن الفجر أول يوم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

مع إشراقة أول فجر في شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون في كل بقاع الأرض لبدء رحلة روحانية مليئة بالصيام والقيام والدعاء، يمثل أذان الفجر في هذا اليوم المبارك إيذانًا ببدء يوم جديد من التقرب إلى الله، والتضرع إليه بالدعاء، والتطلع إلى رحمته ومغفرته، ويؤذن لفجر أول يوم رمضان في تمام الساعة 4:54 ص، ويكون موعد السحور في أول يوم رمضان الساعة 02:34، وذلك وفقًا لموقع الهيئة العامة للمساحة.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

موعد الصلاة والسحور بأول يوم ر مضان:

وتعد مدة ساعات الصوم أول يوم رمضان 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:34، إمساك 4:34، الفجر 4:54، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54، العشاء 7:11.

في هذا الفجر المبارك، تتجه الأنظار إلى السماء، حيث يترقب المؤمنون سماع صوت المؤذن الذي يعلن عن دخول وقت الفجر، وبدء أول أيام الصيام، إنه لحظة مليئة بالخشوع والسكينة، حيث يتوجه المسلمون إلى الله بقلوب خاشعة، داعين أن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.