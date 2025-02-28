شكرا لقرائتكم خبر عن شهر العبادة.. مواعيد صلاة التراويح الليلة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

"بقدوم شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، يزداد الحماس والالتزام بين المسلمين لأداء الصلوات والعبادات، واحدة من أهم العبادات في شهر رمضان هي صلاة التراويح، التي تُعتبر من أهم العبادات في هذا الشهر المبارك.

وصلاة التراويح تعتبر صلاة نافلة تُؤدى في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، وهى من أهم العبادات التى تُؤدى في هذا الشهر، ويُشجع على المشاركة في هذه الصلاة النافلة.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

مواعيد صلاة التراويح بالمحافظات

وتعتبر صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي يؤديها المسلمون بعد صلاة العشاء، وتمتد فترة إقامتها حتى وقت الفجر، ما يمنح المصلين فرصة لأدائها في أي وقت خلال هذه الفترة، وأشار العلماء، ومن بينهم الإمام النووي، إلى أن وقتها يبدأ بعد الفراغ من العشاء مباشرة، ويظل ممتدًا حتى طلوع الفجر.

موعد صلاة العشاء فى القاهرة 7:11

موعد صلاة العشاء فى الإسكندرية 7:16

موعد صلاة العشاء فى طنطا 7:12

موعد صلاة العشاء فى الزقازيق 7:10

موعد صلاة العشاء فى أسيوط 7:11

موعد صلاة العشاء فى سوهاج 7:09

موعد صلاة العشاء فى بنى سويف 7:12

موعد صلاة العشاء فى المنيا 7:13