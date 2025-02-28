شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب ويؤكد: نظافة المساجد وإنارتها وصيانتها ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، للوقوف على جاهزيته لاستقبال المصلين خلال الشهر الكريم، وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة استعدادات مساجد آل البيت، والمساجد الكبرى لشهر رمضان المبارك،

وأكد وزير الأوقاف -في خلال الجولة- أهمية توفير بيئة روحانية داخل المساجد، تعين المصلين على العبادة والخشوع، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجميع المرافق، من نظافة وإنارة وصيانة، بما يضمن راحة رواد المسجد خلال أداء الشعائر، خاصة مع الإقبال المتزايد الذي يشهده شهر رمضان. كما وجه بضرورة المتابعة الدورية والتأكد من الجاهزية التامة لاستقبال المصلين.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استعداد المساجد الكبرى بالشكل الأمثل، من خلال خطط متكاملة تشمل تهيئة أماكن الصلاة، وتوفير برامج دعوية تثقيفية تسهم في تعزيز الوعي الديني الوسطي، وإرشاد المصلين إلى الاستفادة القصوى من نفحات الشهر الفضيل. كما شدد على دور الأئمة والدعاة في إيصال رسالة الإسلام السمحة، وتحفيز الناس على الإقبال على الطاعات.

وفي ختام الجولة، وجّه الوزير بتكثيف الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات داخل المسجد، مؤكدًا أن العناية بالمساجد، خاصة تلك التي تحظى بمكانة تاريخية وروحية مثل مسجد السيدة زينب، تأتي على رأس أولويات الوزارة، لتكون دائمًا في أبهى صورة، جاهزة لاستقبال روادها في شهر الخير والبركة.



