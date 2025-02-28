شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتفقد مسجد عمرو بن العاص استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال المصلين في خلال شهر رمضان المبارك، وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الوزارة لضمان الاستعداد الأمثل للمساجد الكبرى في الشهر الفضيل.

وأكد وزير الأوقاف خلال جولته ضرورة الاهتمام بجميع التفاصيل داخل المسجد، بما يشمل أعمال الصيانة والإنارة والنظافة، لضمان توفير أجواء روحانية تساعد المصلين على أداء العبادات في خشوع وطمأنينة.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات لرواد المسجد، خاصة مع الزيادة المتوقعة في أعداد المصلين خلال صلاة التراويح والقيام.

وأشار الوزير إلى أن مسجد عمرو بن العاص، بصفته أقدم المساجد في مصر وإفريقيا، له مكانة خاصة؛ ما يستدعي عناية فائقة في تهيئته لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم. كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتقديم برامج دعوية وتوعوية متميزة، تعزز الوعي الديني الوسطي، وتحث الناس على استثمار رمضان في الطاعة والعمل الصالح.

وفي ختام الجولة، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة تضع راحة المصلين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على أن تكون المساجد منارات للسكينة والعبادة، تؤكد قدسية الشهر الكريم، وتلبي تطلعات المصلين في أجواء إيمانية متميزة.