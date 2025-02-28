شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. دعم استثنائى لبطاقات التموين فى رمضان.. تعرف على عدد المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم. دعم استثنائى لبطاقات التموين فى رمضان.. تعرف على عدد المستفيدين وزير العمل الفلسطينى: الاحتلال ألغى تصاريح العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر جولة تفقدية لوزير الأوقاف ومحافظ القاهرة فى مسجد السيدة نفيسة فريق طبى بمستشفى الحسين ينجح فى إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير بالطحال التعليم العالى: ختام فعاليات البرنامج الثانى للبعثات والمهمات العلمية "سفراء الوطن" فرص عمل فى لبنان بمرتبات تصل إلى 750 دولار.. تفاصيل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تعلن مواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان الصحة تطلق 123 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال شهر رمضان المبارك تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية الاجتماعية وزير الصحة يطلق المنظومة الإلكترونية لتراخيص وتكويد المنشآت الطبية وزير الرى : تأهيل ترع بأطوال 3300 كيلومتر و إستكمال 700 أخرى التعليم العالى تنظم زيارة تعليمية للطلاب الوافدين لمعالم القاهرة الإسلامية

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