شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: دعم البحث العلمى فى المواد المتقدمة والثروات المعدنية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبحاث العلمية المتخصصة في مجالات المواد المتقدمة والثروات المعدنية، لما لها من أهمية استراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصناعات المستقبلية، مشيدًا بالتعاون العلمي المثمر بين الباحثين المصريين ونظرائهم الدوليين، خاصة من اليابان والولايات المتحدة والدول العربية.

وفي هذا الاطار، اختُتمت أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، الذي نُظِّم بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، بمقر المركز القومي للبحوث، تحت عنوان "المواد المتقدمة والثروات المعدنية للصناعات المستقبلية".

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتور شريف زين العابدين، القائم بأعمال عميد المعهد، حيث شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 300 باحث وخبير من مختلف دول العالم.

ناقش المشاركون أكثر من 100 بحث علمي تناولت تطبيقات المواد المتقدمة في مجالات الطاقة، البيئة، الإلكترونيات، تكنولوجيا الزجاج والسيراميك، والمواد الحيوية والتطبيقات الطبية، بالإضافة إلى جلسة عمل متخصصة حول التطبيقات الجيولوجية والجيوفيزيقية.

وعلى هامش المؤتمر، نُظِّمت دورة تدريبية متخصصة بالتعاون مع المركز الدولي لبيانات حيود الأشعة السينية (ICDD)، حاضر فيها البروفيسور توماس بلانتون، مدير المركز، حيث حصل المشاركون على شهادات معتمدة من ICDD.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتوصيات تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال بحوث المواد المتقدمة وتكثيف الجهود البحثية لدعم الصناعات المستقبلية القائمة على التكنولوجيا الحديثة.



جانب من فعاليات المؤتمر