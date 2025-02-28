شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جثمان آية عادل فى الإسكندرية إلى مقابر الأسرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شيع جثمان آية عادل من مسجد العمرى بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية إلى مثواه الأخير، حيث وصل الجثمان إلى المسجد قادماً من مطار القاهرة ويرافقه أفراد عائلتها، بعد سقوطها من شرفة منزلها فى الأردن وأداء صلاة الجنازة ودفنها في مقابر الأسرة بمدافن العمود .

ومن جانبها قالت والدة الضحية أية عادل، إن ابنتها كانت مفعمة بالحياة، ولا يمكن أن تقدم على الانتحار، زاعمة أن زوجها اعترف في مكالمة دارت بينه وبين زوج شقيقتها أنه لم يقصد الزج بها.

وأشارت إلى أن آية زارت مصر قبل أسبوع فقط من وفاتها، وكانت تبدو سعيدة ومتفائلة، تقضي وقتها في المنتزهات وتشتري ملابسا جديدة، مما ينفي أي احتمال لانتحارها.

وكشفت والدة آية أن ابنتها تحدثت معها هاتفيًا قبل وفاتها بيوم واحد فقط، وكانت متحمسة لإنهاء علاقتها الزوجية، خوفًا على حياتها وحياة أطفالها.

وزعمت أن لديها تسجيلات صوتية ورسائل تثبت أن الزوج كان يهدد آية باستمرار، قائلة: "قال لها بالنص إنه هيشحنها لمصر على نقالة.. وكان دائم الاعتداء عليها بالضرب"، لافتة إلى أن هناك مستندات تثبت تعرض آية للعنف الجسدي بشكل متكرر، حيث كان يحتجزها في المنزل، ويصادر هاتفها، وفي نهاية يناير الماضي اعتدى عليها باستخدام آلات حديدية، على حد قول الأم.

وأوضحت أن آية عادت إلى الأردن لإنهاء بعض الأمور القانونية المتعلقة بالطلاق، لكنها لم تكن تعلم أنها لن تعود إلى مصر مرة أخرى، مشددة: "بنتي لا يمكن تنتحر.. استحالة.”

وذكرت أن العائلة لم تعلم بوفاة آية إلا في اليوم التالي عبر الجيران، لافتة إلى أن ابنتها كانت ترغب في استكمال حياتها مع الزوج حتي لا تحرم أولادها من والدهم، خاصة أنها عاشت يتيمة الأب طوال حياتها، بالإضافة إلى مرض ابنها، حيث ولد بعيب خلقي جعله يعاني منذ ولادته.

وعن أولاد الضحية آية قالت الام إنها لم تستلمهم حتى الآن بسبب أهل والدهم الذين رفضوا أن تراهم الجدة منذ وفاة والدتهم، وأنها قدمت طلبات رسمية حتى تستردهم.



تشيع-جثمان-آية-عادل-من-مسجد-العمري-في-الإسكندرية



تشيع-جثمان-ايه-عادل-الي-مقابر-العمود-بالإسكندرية



تشيع-جثمان-ايه-عادل-من-مسجد-العمري-في-الإسكندرية_1