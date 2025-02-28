شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن ثبوت رؤية الهلال وغدًا السبت أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطنة عمان يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وسائل إعلام عمانية.

تترقب العديد من البلدان العربية والغربية تحرى رؤية هلال رمضان عصر اليوم الجمعة، إلا أن أعلنت بعض الدول الآسيوية، مبكرا عن الرؤية، حيث أعلنت سلطنة بروناى عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون بذلك يوم الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان.

وتقع بروناى على الساحل الشمالى جنوب شرق آسيا المطل على بحر الصين الجنوبى بين ماليزيا وساراواك، فيما تعد مساحتها صغيرة جدًا (5,765 كم مربع)، وأغلبها غابات (70% منها).

وعلى خطى بروناى، سارت ماليزيا معلنة الأحد أول رمضان، كما أعلنت اليابان أن يوم الأحد 2 مارس أول أيام شهر رمضان.

فيما أكدت إندونيسيا لاحقا وأستراليا، أن السبت غرة الشهر الفضيل، الذى يترقبه ملايين المسلمين حول العالم.

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