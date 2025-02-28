شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية هلال رمضان.. غرة شهر الصوم يوم الأحد فى هذه البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب العديد من البلدان العربية والغربية تحرى رؤية هلال رمضان عصر اليوم الجمعة، إلا أن أعلنت بعض الدول الآسيوية بإعلان مبكر عن الرؤية، حيث أعلنت سلطنة بروناى عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون بذلك يوم الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان.

وتقع بروناى على الساحل الشمالى جنوب شرق آسيا المطل على بحر الصين الجنوبى بين ماليزيا وساراواك، فيما تعد مساحتها صغيرة جدًا (5,765 كم مربع)، وأغلبها غابات (70% منها).

وعلى خطى بروناى، سارت ماليزيا معلنة الأحد أول رمضان، كما أعلنت اليابان أن يوم الأحد 2 مارس أول أيام شهر رمضان.

فيما أكدت إندونيسيا لاحقا وأستراليا، أن السبت غرة الشهر الفضيل، الذى يترقبه ملايين المسلمين حول العالم.

وكانت المحكمة العليا فى السعودية دعت أمس عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّى رؤية الهلال مساء اليوم.

يذكر أنه غالبا ما يُتحرى الهلال فى اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان شريطة حدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وأن يغرب القمر بعد غروبها، وفى حال عدم التمكن من رؤيته أو عدم تحقق أحد الشرطين السابقين فيُتم الشهر 30 يومًا.