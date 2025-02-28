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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة

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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الجمعة، 28 فبراير 2025 06:33 م

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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