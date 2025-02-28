شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سوريا يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وأعلنت الإمارات أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان ، كما أعلنت لجنة تحرى رؤية الهلال بوزارة الأوقاف‬⁩ والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم غدٍ السبت هو أول أيام ⁧‫شهر رمضان‬⁩ المبارك، وفق وكالة الأنباء القطرية.

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وقد أعلنت عدد من الدول ثبوت رؤية هلال رمضان، فى هذا السياق أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وفق بيان صادر عن الديوان الملكى السعودى، ويصبح غد السبت 1 مارس هو أول أيام الشهر الكريم.

وأعلنت سلطنة عمان يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وسائل إعلام عمانية.

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تترقب العديد من البلدان العربية والغربية تحرى رؤية هلال رمضان عصر اليوم الجمعة، إلا أن أعلنت بعض الدول الآسيوية، مبكرا عن الرؤية، حيث أعلنت سلطنة بروناى عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون بذلك يوم الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان.