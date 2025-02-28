شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعلن غدا السبت أول أيام رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فلسطين ثبوت رؤية هلال رمضان ليكون غد السبت أول أيام الشهر المبارك.

وكانت الكويت والسعودية وقطر وعمان والإمارات والبحرين، قد أعلنت أن اليوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر فبراير، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد السبت الموافق الأول من شهر مارس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكرت أن "المحكمة العليا تقرر أن السبت الموافق 1 مارس 2025، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ".