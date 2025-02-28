شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة تكشف كواليس مشاجرة لاعب الزمالك "دونجا" وشاب بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

تباشر الجهات المعنية، تحقيقاتها فى واقعة مشاجرة بمنطقة التجمع الخامس، حيث اتهم شاب يُدعى "إ.خ"، لاعب نادى الزمالك نبيل عماد دونجا، بالاعتداء عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بعدة كدمات متفرقة فى جسده.

1- بداية الواقعة:

نشب خلاف بين الطرفين، وتطور إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدى، رغم محاولات التدخل من أخرين لفض المشاجرة.

2- البلاغ والتحقيقات الأولية:

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بالحادثة، وتم تحرير محضر رسمى بالواقعة تحت رقم 3286 جنح التجمع الأول لسنة 2025، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادثة، حيث استمعت إلى الشهود وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة.

3- التقرير الطبى للإصابات:

كشف التقرير الطبى أن الشاب تعرض لكدمة واضحة حول عينه اليمنى، وأخرى فى منطقة الأنف، إلى جانب سحجات فى الركبة اليمنى وإصابات سطحية أخرى، فيما لم تُسجل أى إصابات خطيرة.

4- قرار النيابة:

قررت الجهات المعنية استدعاء الطرفين للاستماع إلى أقوالهما، فى إطار استكمال التحقيقات، ومن المتوقع تسجيلات المراقبة وشهادات الحضور دورًا حاسمًا فى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.