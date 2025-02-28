شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية تعلن السبت غرة شهر رمضان المبارك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الدول العربية والإسلامية، الجمعة، تحرى هلال شهر رمضان لتعلن موعد دخول الشهر الفضيل، وفيما سيكون يوم السبت أو الأحد.

أعلنت السعودية وقطر وعمان والإمارات، اليوم الجمعة، أن أول أيام شهر رمضان المبارك، السبت الموافق 1 مارس.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكرت أن "المحكمة العليا تقرر أن السبت الموافق 1 مارس 2025، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ".

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