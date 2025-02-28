شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وقطر تعلنان غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان ، كما أعلنت لجنة تحرى رؤية الهلال بوزارة الأوقاف‬⁩ والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم غدٍ السبت هو أول أيام ⁧‫شهر رمضان‬⁩ المبارك، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وقد أعلنت عدد من الدول ثبوت رؤية هلال رمضان، فى هذا السياق أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وفق بيان صادر عن الديوان الملكى السعودى، ويصبح غد السبت 1 مارس هو أول أيام الشهر الكريم.

مواعيد قطارات السكة الحديد أول أيام رمضان 2025

وأعلنت سلطنة عمان يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وسائل إعلام عمانية.

تترقب العديد من البلدان العربية والغربية تحرى رؤية هلال رمضان عصر اليوم الجمعة، إلا أن أعلنت بعض الدول الآسيوية، مبكرا عن الرؤية، حيث أعلنت سلطنة بروناى عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون بذلك يوم الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان.