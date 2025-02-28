شكرا لقرائتكم خبر عن هلال رمضان.. استراليا وإندونيسيا يعلنان رمضان السبت وماليزيا وبروناى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

وسط توقعات فلكية بإمكانية اختلاف موعد الصيام بين بعض الدول.. يترقب المسلمون فى مختلف أنحاء العالم، اليوم الجمعة، رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجرى 1446 هـ، ونظرًا لاختلاف المناطق الزمنية، فإن إمكانية رؤية الهلال قد تختلف بين دولة وأخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت فى موعد بدء شهر رمضان.

ـ الأحد أول أيام شهر رمضان في ماليزيا و بروناىففى ماليزيا أعلنت، اليوم الجمعة، تعذر رؤية هلال شهر رمضان الكريم وأن الأحد 2 مارس هو غرة الشهر المبارك.

كما أعلنت دولة بروناى أن الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية هلال رمضان.

ـ أول دولة تعلن ثبوت رؤية هلال شهر مضان

وكانت الجهات المُختصة بتحرّى هلال شهر رمضان فى أستراليا قد أعلنت أن غدًا السبت سيكون أول أيام شهر رمضان المُبارك لعام 2025.

فأعلن مجلس الأئمة الفيدرالى فى استراليا، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم فى استراليا.

وجاء في بيان للمجلس: "بعد مشاورات مكثفة مع أئمة مجلس الإفتاء الأسترالي، يود مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد أن يدلي بالبيان التالي بخصوص شهر رمضان المبارك 1446هـ - 2025م لجميع الولايات والأقاليم الأسترالية:

أولاً، في سيدني، ستغرب الشمس يوم الجمعة 28 فبراير عند الساعة 7:32 مساءً (بتوقيت شرق أستراليا)، بينما سيغرب الهلال الجديد لشهر رمضان عند الساعة 7:44 مساءً في نفس الليلة. وهذا يعني أن القمر الجديد سيكون مرئيًا لمدة 12 دقيقة بعد غروب الشمس قبل أن يختفي في الأفق.

في بيرث، ستغرب الشمس يوم الجمعة 28 فبراير الساعة 6:52 مساءً (AWST)، بينما سيغرب القمر الجديد لشهر رمضان في الساعة 7:08 مساءً. وهذا يعني أن القمر الجديد سيكون مرئيًا لمدة 16 دقيقة بعد غروب الشمس قبل أن يختفي في الأفق.

ـ ثبوت هلال رمضان فى اندونيسيا

بينما أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية الهلال وأن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

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