شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التهانى مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم .

وأعرب السيد الرئيس - في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية - عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله - عز وجل - أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات.

وقال السيد رئيس الجمهورية إن "حلول الشهر الكريم يحثنا على قيمه السامية التي تدعونا إلى التضامن والتآخي والتعاون لمجابهة التحديات التي تمر بها الأمة من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية والإسلامية".

کما بعث السيد رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج؛ نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول الشهر الكريم، حيث قال السيد الرئيس: "الأخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج؛ يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، الذي نستقي منه القيم السامية للتراحم والتعاون والتكافل، داعيا الله - تعالى - أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات. أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق ولمصرنا الغالية المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار. وكل عام وأنتم بخير (رمضان كريم)".

هذا وقد تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة؛ أعربوا خلالها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب، تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام الاستقرار والتنمية والرخاء.

