شكرا لقرائتكم خبر عن أول ليالى رمضان.. من يؤم صلاة التراويح بالمسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب جموع المسلمين حول العالم بزوغ هلال رمضان ليبدأ معه صوم الشهر الفضيل، وصلواته المباركة ، خاصةً صلاة التراويح التي يتميز بها رمضان.

ووفق "الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي" يؤم الشيخ الدكتور أحمد الحذيفى التسليمات الأولى، في صلاة التراويح في أول ليلة من ليالى رمضان المبارك بالمسجد النبوى، والشيخ الدكتور صلاح البدير في التسليمة الأخيرة مع الوتر.

وتم توزيع الأئمة على التسليمات الأولى والثانية والتسليمة الأخيرة مع الوتر، بالمسجد النبوى وفق جدول اعتمده رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

ويتناوب على إمامة صلاة التراويح مجموعة من أئمة المسجد النبوى الشريف، وهم الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، والشيخ الدكتور صلاح البدير، والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، والشيخ أحمد بن طالب حميد، والشيخ الدكتور خالد المهنا، والشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، والشيخ الدكتور محمد البرهجي، والشيخ الدكتور عبدالله القرافي. ويستمر هذا التنوع على مدار لشهر الكريم.

وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، قد اجتمع مؤخرًا بالرئاسة الدينية - فرع المدينة المنورة بأئمة المسجد النبوي، وحثهم على بذل مزيد من الجهود لإثراء رسالة الأئمة بالمسجد النبوي بما يلائم تخصص الرئاسة الديني، وإيصال رسالة المسجد النبوي الوسط المعتدل عالميًا، ويثري الأعداد المليونية من الزائرين والمصلين في الشهر الفضيل.







