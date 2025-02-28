شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية الهلال.. ماليزيا تعلن أول أيام شهر رمضان الأحد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت دولة ماليزيا، اليوم الجمعة، تعذر رؤية الهلال وأن الأحد 2 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفى وقت سابق أعلنت دولة بروناى أن الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية هلال رمضان.

وكانت الجهات المُختصة بتحرّى هلال شهر رمضان فى أستراليا قد أعلنت أن غدًا السبت سيكون أول أيام شهر رمضان المُبارك لعام 2025.

بينما أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية الهلال وأن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.