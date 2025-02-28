شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بمستشفى الحسين ينجح فى إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير بالطحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق طبى بمستشفى الحسين الجامعي من استئصال ورم دقيق فى الطحال؛ حيث أدى الورم إلى تضخم عنيف بالطحال حتى بلغ طوله 53 سم، كما بلغ وزنه حين الاستئصال 12.9%؜ من إجمالى وزن المريض، مما أدى إلى ضعف فى الحالة العامة للمريض وفقد عنيف بالوزن وقصور فى وظائف التنفس؛ نتيجة لاحتلاله معظم تجويف البطن.

أجريت العملية من خلال فريق جراحى ضم السادة الدكاترة: دكتور أحمد حمزة السيسى ودكتور محمد عبد الحق ربيع، ودكتور محمود شحاته، وفريق التخدير من الدكاترة: محمد عبد الناصر، دكتور صلاح الدين أحمد، ودكتور إبراهيم سليمان.

وتعد هذه الجراحة من العمليات الدقيقة؛ نظرًا لطول الورم غير المعتاد (53 سم) وقد تماثل المريض للشفاء بوحدة جراحة ب بمستشفى الحسين تحت إشراف الدكتور: محمود أبو اليزيد، أستاذ الجراحة العامة، والدكتور محمد نافع، أستاذ الجراحة العامة.

وقدَّم أهالى المريض الشكر للفريق الطبى ولإدارة الجامعة والمستشفى برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب.

حجم الطحال