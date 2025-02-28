شكرا لقرائتكم خبر عن دجل وشعوذة ورقص مع الموتى وسرقة جثث.. 7 جرائم مرعبة لعامل مشرحة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط عامل مشرحة أسوان السابق في السماح بممارسات دجل وشعوذة داخل المشرحة، وأكدت التحقيقات أن العامل لم يكتفِ بالسماح بهذه الممارسات غير القانونية، بل تورط أيضًا في مخالفات جسيمة أخرى، منها تحصيل أموال من أهالى المتوفين مقابل خدمات مجانية، وسرقة متعلقات شخصية من الجثث.

وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت فى:

1) تحصيل مبالغ مالية من ذوى المتوفين فى عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.

2) سرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون.

3) سَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة.

4) قام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.

5) طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر.

6) سَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب.

7) احتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.