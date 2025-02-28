شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان جانا ووحوى يا وحوى.. أشهر أغانى بنسمعها فى شهر رمضان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

"رمضان جانا أهلا رمضان" و"مرحب شهر الصوم" و"هاتوا الفوانيس ياولاد" دندنة الناس فى كل مكان بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ودائما كل ما تسمع أغانى رمضان ترجع لأجمل ذكريات زمان ورغم وجود أغانى جديدة كل عام إلا أنه توجد حوالى 5 أغنيات منذ سنوات عديدة نسمعها حتى اليوم.

رمضان جانا لـ محمد عبد المطلب

تعد أشهر أغاني رمضان أغنية رمضان جانا، غناء الفنان محمد عبد المطلب، من كلمات الشاعر حسين طنطاوى ولحن الموسيقار محمود الشريف، واحدة من أبرز أغانى رمضان وأكثرها شهرة، فهى تُعد البيان الرسمى لحلول شهر الخيرات، وواحدة من أغانى رمضان التي تبث في النفوس فرحة وبهجة.

وحوي يا وحوي .. لـ أحمد عبد القادر

قدم المطرب أحمد عبد القادر واحد من ضمن أغانى معروف بشهر رمضان حتى الآن، وهى "وحوي يا وحوي" هي الأقدم، حيث يبلغ عمر الأغنية حتى الآن 87 عاماً ، قدمت لأول مرة عام 1937 بكلمات محمد حلمي المانسترلي وألحان وغناء أحمد عبدالقادر، ثم أعيد غناؤها مرة أخرى بكلمات فتحي قورة وألحان أحمد صبري وغناء هيام يونس من فيلم قلبي على ولدي.

هاتوا الفوانيس يا ولاد لـ محمد فوزى

أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد من علامات شهر رمضان المبارك مرتبط مع أطفال والكبار حتى الآن سواء في البيوت أو الإذاعات أو القنوات أو الشوارع، والتي غناها الفنان محمد فوزي وهى من كلمات عبد العزيز سلام، وألحانه ، قرر محمد فوزي، أنه لن يتقاضي أى أجر عن هذه الأغنية والتى أهداها حين إذ للإذاعة المصرية.

"أهو جه يا ولاد" لفرقة الثلاثى المرح

أهو جه يا ولاد من الأغنيات الرمضانية التي لا تزال في الذاكرة لارتباطها بكثير من الذكريات، والأغنية غناء فرقة الثلاثي المرح وتأليف الشاعرة نبيلة قنديل وتلحين الموسيقار علي إسماعيل.

مرحب شهر الصوم لـ عبد العزيز محمود

الأغنية للمطرب عبد العزيز محمود، وتقول كلماتها "مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان"، وهي من ضمن أشهر أغاني رمضان، ومن كلمات الشاعر محمد علي أحمد، ولحنها وغناها عبدالعزيز محمود عام 1966 في أحد أفلامه.