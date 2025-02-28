شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع أكاديمية "لاهاى" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية بين كافة فئات المجتمع، استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجًا تدريبيًا في مجال "النزاهة ومكافحة الفساد" بمقرها بالقاهرة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير، بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا بمصر وأكاديمية "لاهاي" للحكم المحلي بمملكة هولندا.

شارك في البرنامج عدد من كوادر جهات إنفاذ القانون وممثلي المجتمع المدني في مصر، وشمل عددًا من المحاضرات وورش العمل حول مفاهيم النزاهة وآلياتها، واستراتيجيات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى استعراض نظام النزاهة بمملكة هولندا وكيفية تقييم مخاطر الفساد، إلى جانب طرح بعض الرؤى والأفكار لتحسين آليات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالمجتمعات المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتطبيق مفاهيم النزاهة والشفافية، والاستفادة من التجارب الدولية المختلفة، بما يدعم تطوير إجراءات العمل وجهود الوقاية من الفساد ومكافحته.