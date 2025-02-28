شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات فى التوثيقات وفرص للاستثمار الزراعى.. خدمات جديدة للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل الاهتمام بمصالح أبناء الجالية المصرية فى الخارج، والعمل على توجيه كافة أوجة الدعم لتيسير الخدمات وكافة الإجراءات اللازمة، حرصت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على تقديم تسهيلات جديدة سواء فى التوثيقات ومكاتب التصديقات التابعة للوزارة، أو فى فرص الاستثمار الزراعى، كإتاحة الفرص أمام المصريين بالخارج للحصول على أراضى زراعية فى المناطق الجديدة، وكذلك الاستثمار في المشروعات المصاحبة للنشاط الزراعى فى هذه المناطق.

بشرى للمصريين بالخارج.. تعاون بين البريد والخارجية لتيسير التصديق على المستندات

ـ التعريف بآليات ومتطلبات استيفاء المستندات المختلفة بالتعاون مع البريد



وفى ضوء ذلك وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد فى مجال التصديق على المستندات، وقام اليوم مجموعة من المختصين بالقطاع القنصلي بالوزارة بعقد دورة تدريبية لتدريب ممثلي الهيئة القومية للبريد على أداء خدمة تصديق المستندات وتعريفهم بآليات ومتطلبات استيفاء المستندات المختلفة ليتسنى التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص.

ـ تقديم المستندات لأقرب مكتب بريد

وبموجب هذا البروتوكول أصبح فى استطاعة المواطن طالب الخدمة تقديم المستند الذى يرغب في التصديق عليه لأقرب مكتب بريد له، على أن يقوم المكتب بدوره بمراجعة المستند وتحصيل رسم التصديق وتسليمه لأحد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لاتخاذ الإجراء اللازم وإعادته لمندوب البريد ليتسنى تسليمه مرة أخرى لمقدم الطلب.

ـ الحصول على المستند الخاص بك بعد التصديق عليه على عنوانك الخاص

ويعد هذا البروتوكول خطوة جديدة تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار مساعيها وجهودها المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً للتكليفات الريئاسية لكافة أجهزة الدولة لتقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج، حيث يتيح هذا البروتوكول لمن يرغب إجراء التصديق على المستند الخاص به دون الحاجة للتوجه بنفسه إلى أحد مكاتب التصديقات التابعة للوزارة والحصول على المستند الخاص به بعد التصديق عليه على العنوان الخاص به.

الخارجية و"تنمية الريف المصرى" توقعان بروتوكولا لإتاحة فرص أمام المصريين بالخارج للحصول على أراض زراعية

كما وقعت وزارة الخارجية و"شركة تنمية الريف المصرى الجديد"، بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة فرص أمام المصريين بالخارج للحصول على أراضى زراعية فى المناطق الجديدة، وكذلك الاستثمار في المشروعات المصاحبة للنشاط الزراعى فى هذه المناطق.

ـ مبادرة " مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج

وصرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال حفل التوقيع، بأن أولى المبادرات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا البروتوكول هي مبادرة " مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتي سيتم الإعلان المشترك عنها قريباً من جانب وزارة الخارجية وشركة تنمية الريف المصري الجديد، وتتضمن الملامح الرئيسية لهذه المبادرة إتاحة فرصة مميزة وجديدة في مجال الأراضي الزراعية للمصريين بالخارج.

ـ كيفية الحصول على قطعة أرض فى المناطق الزراعية الجديدة بموجب المبادرة

وأوضح انه بموجب هذه المبادرة فيمكن للمصريين بالخارج الحصول على قطعة أرض فى المناطق الزراعية الجديدة، وستقوم الشركة باستصلاح الأرض لحساب المشتري، وإنشاء بئر مياه، وبناء استراحة، وكذلك التجهيزات الخاصة بالأنشطة المصاحبة كالإنتاج الحيواني والداجني والخدمات الأخرى، إضافة إلى إمكانية زراعة قطعة الأرض لحساب المشتري خلال السنوات الخمس الأولى، وسداد جزء من أقساط الثمن من خلال عائد الزراعة والاستثمار.. و كل هذه مميزات غير مسبوقة، تم العمل عليها لصالح المصريين بالخارج لكي تتناسب مع ظروف إقامتهم بالخارج، مقابل سداد قيمة التكلفة والأقساط بالعملات الأجنبية.

ـ تعرف على التيسيرات الجديدة للمواطنين في الخارج

وأكد نائب وزير الخارجية على استمرار الجهود من أجل تطوير الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات للمواطنين في الخارج، حيث نجحت في تطبيق منظومة رقمية جديدة لاستخراج وتجديد جوازات السفر، مما قلل الفترة الزمنية اللازمة لإتمام هذه العملية، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء المركز المجمع للأوراق الثبوتية، والذي سيمكن المصريين بالخارج من استخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية بسهولة وفي وقت قصير.

ـ تفاصيل المرحلة الأولى من إعلان مبادرة " مزرعتك فى مصر" للمصريين بالخارج

من جانبه، صرح اللواء أ.ح مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، انه جاري التعاون الان كمرحلة أولى في صياغة وإعلان مبادرة " مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج في مناطق متميزة وفى نطاق عمل الشركة والتي سوف يتم عرضها بأسعار مميزة لتكون شاملة انشاء البنية التحتية والمبانى المطلوبة لكل مزرعة بالإضافة الى إدارة المزرعة وتسويق منتجاتها لمدة 5 سنوات.

ولفت إلى أنه سيراعي الطرفان فيما يتم طرحه من مبادرات في نطاق عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد حماية العملاء من المصريين بالخارج من اثار سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الدولة لتشجيعهم على سداد المستحقات والاقساط بالعملات الأجنبية بسعر الصرف وقت سداد هذه المستحقات والاقساط مع اتاحة تمليك المزرعة للمنتفع بعد سداد كامل الثمن.

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