شكرا لقرائتكم خبر عن شهر الخير.. الحكومة تقرر زيادة دعم البطاقات التموينية بداية من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر قرار الحكومة بشأن الدعم الإضافي لبطاقات التموين للأسر أحد أهم الخطوات التى تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظًا، حيث يأتى هذا القرار بزيادة الدعم الإضافى لبطاقات التموين للأسر خلال شهر رمضان، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظًا.

وتستعد الحكومة لتطبيق حزمة برامج الحماية الاجتماعية لـ الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة الساسية، حيث تقرر صرف دعمً إضافي لـ10ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين ومن المقرر من شهر رمضان 2025.

فى نفس السياق، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من جميع المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تحرص على ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن وياميش رمضان والخضراوات والفاكهة في كافة فروع "أهلا رمضان "المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب أيضا توفير المنتجات فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، في اطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين من خلال حصولهم على سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.