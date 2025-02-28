شكرا لقرائتكم خبر عن عوائق وقيود بداية رمضان.. الاحتلال يعزز قواته لمنع وصول المصلين للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم شرطة الاحتلال الإسرائيلى نشر قوات إضافية فى مدينة القدس المحتلة تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه بداية من اليوم الجمعة، ستقوم شرطة الاحتلال بتعزيز ونشر مزيد من قواتها فى مدينة القدس وخاصة محيط المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة والتى قدرت بما يزيد عن ألفى عنصر من شرطة الاحتلال، ستقوم بالانتشار فى أماكن واسعة من مدينة القدس ومداخلها ومخارجها أيضا وعلى مفارق كثيرة حولها، وستعمل على إعاقة وتأخير ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، أنّ أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية "اعتيادية".

وخلال شهر الصوم لدى المسلمين يتوافد مئات آلاف الفلسطينيين لأداء الصلاة في الحرم القدسي، ثالث الحرمين الشريفين، ولا سيّما صلاة الجمعة.

وخلال مؤتمر صحفي، الخميس، قال المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر ردّا على سؤال بشأن الإجراءات التي ستفرضها في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يرجّح أن يبدأ السبت إنّ "القيود الاعتيادية للسلامة العامة ستطبّق كما يحصل كلّ عام".

وفي رمضان الماضي منعت إسرائيل الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقلّ أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة.

ويعتقد اليهود أنّ المسجد الأقصى بني على أنقاض هيكلهم الثاني الذي دمّره الرومان في عام 70 م، وهم يطلقون على هذا المكان اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس أماكنهم الدينية.