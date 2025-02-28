شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 300 جنيه إضافية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر برنامج تكافل وكرامة واحدًا من البرامج الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأقل حظًا وتعزيز التكافل الاجتماعي، وياتى القيادة السياسية بصرف 300 جنيه إضافية للمستفيدين من هذا البرنامج، التزامًا بالاهتمام بالفئات الأقل حظًا وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.

ويعتبر هذا القرار جزء من الجهود المبذولة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظًا، وكذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز التكامل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى في صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025 لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة " بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه بجانب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين شهريا كما سيتم أيضا زيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر إبريل المقبل بشكل دائم.

على جانب أخر قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية بعد غدا السبت الموافق الأول من مارس ، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مارس للعملاء ، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.