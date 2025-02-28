شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الزمالك يتضرر من الإعلامى أحمد شوبير فى محضر رسمى والان مع تفاصيل الخبر

تضرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، من الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي، بقناة الأهلي، لتحريضه الجماهير ضد إدارة النادي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، تضرر فيه من الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي المذاع على قناة الأهلي، بسبب ما احتوته حلقاته على بعض العبارات التي اعتبرها تحريضا ضد إدارة نادي الزمالك، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة أكتوبر، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كان تقدم نادى الزمالك امس بشكوى رسمية ضد الإعلامي احمد شوبير إلى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، مُطالباً بعدم ظهوره علي الفضائيات مرة أخرى.

وبرر الزمالك شكواه ضد الإعلامي أحمد شوبير لنشره فيديوهات تحرض على نشر التعصب بين الجماهير المصرية، وهو ما يُخالف ميثاق الشرف الإعلامي.