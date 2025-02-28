شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد غلق المحلات والمطاعم فى الجيزة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تطبق ابتداءً من يوم السبت الموافق الأول من شهر مارس المقبل، وتستمر حتى نهاية إجازة العيد.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، حسب ما أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

-تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال الفترة المحددة يوميًا الساعة الثانية صباحًا.

-تستمر خدمة التيك أواي، وخدمة التوصيل للمنازل على مدار الـ 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

-تغلق الورش داخل الكتل السكنية يوميًا الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

-لا يخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

يُذكر أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أعلنت صدور قرار رسمي بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

ووجهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.