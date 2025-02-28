شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتهام شاب للاعب الزمالك دونجا بالتعدى عليه فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

تجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها حول واقعة اتهام شاب للاعب نادى الزمالك نبيل عماد "دونجا"، بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بعد خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع مشاجرة بين لاعب الزمالك وشاب بسبب أولوية المرور مما أدى إلى إصابة الأخير، وتم تحرير محضر ضد لاعب الزمالك وتجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.